Computer rubati e atti vandalici in una scuola, nei guai 19enne

I carabinieri di Lavagna hanno denunciato un giovane di 19 anni di Castiglione Chiavarese in relazione a un furto commesso lo scorso natale nell’istituto Don Gnocchi di Lavagna.

Il 19enne è stato infatti trovato in possesso di alcuni computer portatili che, stando alla denuncia presentata dal direttore della scuola, erano stati portati via dagli uffici. L’effrazione si era verificata durante la chiusura per le feste natalizie, e alla riapertura il personale non soltanto aveva scoperto il furto, ma aveva trovato anche alcuni estintori danneggiati.

I carabinieri avevano subito avviato le indagini, e nei giorni scorsi sono riusciti a risalire al giovane, disoccupato e pregiudicato: i controlli hanno confermato che i computer che aveva a casa erano quelli rubati dalla scuola, e per lui è scattata la denuncia per ricettazione.