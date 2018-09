Litiga con la padrona di casa e minaccia i carabinieri con un coccio di bottiglia

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino marocchino di 32 anni, con precedenti di polizia, sottoposto alla detenzione domiciliare.

Nella notte del 18 settembre i militari sono intervenuti presso il domicilio dell'uomo per sedare un dissidio fra questi e la proprietaria dell'abitazione. Il 32enne, per evitare l'identificazione, si è messo a brandire un coccio di bottiglia nei confronti dei carabinieri.

Per fortuna nella concitazione del momento nessuno è rimasto ferito. Il 32enne è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per questa mattina.