Regione Liguria, delegazione da Papa Francesco per donare le palme intrecciate

Gli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, insieme alla neoparlamentare spezzina Manuela Gagliardi, hanno partecipato in rappresentanza della Regione Liguria alla messa in piazza San Pietro a Roma, per celebrare insieme a Papa Francesco la settimana di Pasqua nella Domenica delle Palme.

La delegazione ligure ha donato al Santo Padre i parmureli di Sanremo, le tipiche palme intrecciate realizzate dagli artigiani del Ponente Ligure, lunghe due metri e mezzo. Una lavorazione che affonda le proprie radici nel 1586 quanto Papa Sisto V conferì il privilegio di fornire ogni anno al Vaticano le palme necessarie per la commemorazione della Domenica delle Palme.