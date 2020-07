Domenica a Boccadasse: sole, mare e distanziamento

Domenica a Boccadasse: sole, caldo, e distanziamento sociale.

Nella prima parte della giornata, su una delle spiagge più famose di Genova, non sono state registrate grandi folle, ed è stato possibile rispettare facilmente la distanza di sicurezza senza dover attendere che si liberassero posti.

Questo può essere dovuto a un mix di fattori: da una parte la paura del contagio, dall'altra il vento che in alcune zone di Genova soffia insistentemente dalle prime ore della notte, ma a spaventare di più i turisti è stata probabilmente la situazione delle strade, con le chiusure autostradali ulteriormente aggravate dai blocchi sulla A26 e sulle statali in Valle Stura e Val Varenna dovuti alla rimozione della bomba a Campo Ligure. Insomma, ancora un altro weekend in cui la Liguria è stata difficilmente raggiungibile, e in cui le spiagge cittadine sono state fruite per lo più dai residenti.