Ferma l'auto in strada e aggredisce controllore Amt, panico in corso Dogali

Ancora una brutale aggressione ai danni di un dipendente Amt impegnato nel suo lavoro: un controllore in servizio il 25 aprile sulla linea 40, in Circonvallazione a monte, è stato avvicinato da un uomo che stava passando in auto, lo ha visto verificare il biglietto di una giovane donna e ha deciso di picchiarlo senza alcuna ragione apparente.

Stando a quanto raccontato da chi ha assistito alla scena, tutto è successo intorno alle 18 di mercoledì, quando un mezzo della linea 40 si è fermato in corso Dogali e ne sono scesi una ragazza e un controllore, che le ha chiesto di vedere il biglietto. In quel momento sulla strada è passata una Fiat Punto nera con a bordo tre uomini, uno dei quali ha iniziato a insultare il dipendente Amt: pochi minuti dopo l’auto si è fermata e ne è sceso lo stesso uomo, che si è avvicinato al controllore e lo ha colpito al volto afferrando il libretto dei verbali.

L’aggressione si è verificata nel giro di pochi attimi, lasciando scioccati i passeggeri del bus e i colleghi dell’uomo aggredito, che dopo essersi accorti di quanto stava accadendo sono subito intervenuti per aiutarlo. Il conducente della Fiat Punto, nel frattempo, è tornato a recuperare l’aggressore, lo ha lasciato salire in auto e poi si è dato alla fuga.

Su quanto accaduto indagano i poliziotti delle Volanti, cui è già stato consegnato un identikit e il numero di targa del veicolo su cui i tre sono fuggiti. Il dipendente Amt è stato portato in ospedale, dove i medici hanno controllato le ferite al volto e poi l’hanno dimesso.

Condanna unanime è arrivata da parte dei sindacati del trasporto pubblico, che da tempo chiedono maggiori garanzie di sicurezza per il personale: soltanto una settimana fa un altro controllore Amt è stato aggredito mentre faceva il suo lavoro, stavolta da un passeggero che gli ha mostrato un biglietto scaduto e ha reagito con violenza alla minaccia di una sanzione.