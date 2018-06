Lutto nel mondo della musica, morto il dj genovese Christian Kou

È lutto nel mondo della musica, ma soprattutto a Genova, per la morte di Christian Bufolo, in arte Christian Kou, dj che proprio a Genova è nato e cresciuto anche artisticamente.

Kou, 48 anni, è morto per un malore mentre si trovata a Ibiza per lavoro. A dare notizia della sua scomparsa è stata la compagna Roberta “Onirika” Galvini, con un commovente post su Facebook: «Oggi a Ibiza piove. Piove tutte le lacrime che non riesco a versare perché un Dio che non esiste ti ha portato via da me - sono le parole piene di dolore - A te, amore mio, dico solo questo: io e Massi andremo avanti e faremo tutto sempre come piaceva a te, con ordine e disciplina, e ti porteremo nel cuore sempre. Tanto ci rivediamo. L’isola ti tiene con lei. Ti amo».

Nelle ultime settimane Kou si era diviso tra Ibiza e il ponente genovese, dove aveva in programma una serie di serate. Gli organizzatori hanno fatto sapere che quella prevista per il 13 luglio alla Kava si terrà ugualmente, proprio in suo omaggio: «In accordo con Roberta e tutto lo staff, il 13 Luglio per l'evento Reload Summer Revolution che insieme a Christian e collaboratori stavamo portando avanti, la decisione è la seguente: la serata si svolgerà regolarmente. Nessuno prenderà il posto di Christian su flyer, locandine, in tutto e per tutto sarà con noi. Lo ricorderemo a modo nostro e ci impegneremo per Roberta e il piccolo Massi».