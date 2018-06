La Disney Magic è arrivata a Ponte dei Mille

Topolino e la ciurma Disney sono sbarcati a Ponte dei Mille. Questa mattina, martedì 19 giugno intorno alle 7, la nave da crociera targata Disney è arrivata nel porto di Genova. Si tratta della Magic, la più vecchia delle quattro unità della flotta, varata nel 1998, seguita dalla gemella Wonder. La nave tornerà sulle banchine della Stazione Marittima mercoledì 27 giugno e martedì 10 luglio.

La Magic ospita 2500 passeggeri che hanno scelto una crociera a tema "cartoon" con i personaggi Disney e le ambientazioni dei più famosi film del colosso americano.

Per l’occasione Genova ha preparato tre itinerari per le famiglie che decideranno di trascorrere la giornata in città: «Abbiamo studiato tour tematici per catturare l’attenzione dei più piccoli - ha spiegato l'assessore a Commercio e Turismo, Paola Bordilli - utilizzando figuranti che impersonano Cristoforo Colombo, Niccolò Paganini, la celebre Cuoca protagonista del dipinto di Bernardo Strozzi o la Maddalena Penitente del Canova che, all’interno dei musei o in prossimità dei principali monumenti cittadini, sapranno intrattenere i partecipanti con un racconto vivace e suggestivo della Superba e della sua storia».