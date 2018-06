Gestione dei rifiuti, controlli a tappetto dei carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Genova nel mese di maggio si sono concentrati sulle verifiche ai siti di gestione di rifiuti in tutta la Liguria. Il principale obiettivo di questa massiccia campagna di controlli, oltre che all'accertamento della corretta gestione dei rifiuti, consiste nella prevenzione del fenomeno degli incendi presso le società che operano nel settore della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio, del recupero e dello smaltimento di rifiuti: nel mese appena trascorso non si sono registrati incendi in tali siti.

Le infrazioni maggiormente ricorrenti riguardano il superamento, in termini volumetrici e/o di peso, dei limiti imposti dalle autorizzazioni, lo stoccaggio dei rifiuti in aree non adeguate, facilmente accessibili e non video sorvegliate, il mancato rispetto del layout aziendale, la carente attenzione alle misure antincendio, la superficiale trattazione delle norme che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro.

Nel complesso, considerando sia le aziende che gestiscono professionalmente i rifiuti che quelle produttive, nel mese di maggio sono state controllate 16 società. Tra queste, 2 hanno evidenziato profili di non conformità alle normative ambientali e inerenti la sicurezza sul posto del lavoro, con le conseguenti contestazioni di natura amministrativa in un caso e penale nell'altro. Sono state segnalate all'autorità giudiziaria 2 persone, attivando la procedura estintiva, ed elevate sanzioni per poco più di 5.100 euro.

Dall'inizio dell'anno il Nucleo Operativo Ecologico del capoluogo ligure ha controllato 64 obiettivi, tra i quali 49 siti di gestione di rifiuti. Nel complesso, sono stati riscontrati 15 casi di non conformità alle normative ambientali e/o di sicurezza sul luogo di lavoro accertate anche grazie al supporto di altri organi specializzati, con le conseguenti adozioni di provvedimenti sia di natura penale che amministrativa. In particolare sono state irrogate 5 sanzioni amministrative per un totale di circa 32mila euro e segnalate 19 persone all'autorità giudiziaria.