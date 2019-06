Camion per i rifiuti in fiamme a Sampierdarena

Due incendi hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco fra pomeriggio e sera di lunedì 10 giugno 2019. Nel primo caso i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Sarissola, in via Bergamini, per la fuoriuscita di fumo da un box. I vigili giunti sul posto hanno tagliato i lucchetti della serranda e hanno constatato un piccolo incendio che produceva molto fumo. Le cause sono in via di accertamento. I danni limitati.

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dino Col a Sampierdarena per l'incendio di un camion compattatore di rifiuti. Per cause in via di accertamento il carico di carta ha preso fuoco. Per poter effettuare il completo spegnimento i vigili hanno fatto scaricare il materiale a terra evitando cosi l'estendersi del incendio al camion.

Una volta domato il rogo ci si è occupati della pulizia e bonifica del manto stradale.