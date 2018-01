Ruba vestiti per 110 euro, denunciato minorenne

Un minorenne albanese è stato denunciato per “furto aggravato” da una pattuglia dei carabinieri. Il giovane ha rubato vestiti per un valore di 110 euro nel negozio di abbigliamento Globo in via Dino Col.

La merce, da cui il ladro aveva rimosso le placche anti taccheggio, è stata restituita al legittimo proprietario.