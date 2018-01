Baby ladri in azione a Dinegro, fermati grazie ai residenti

Hanno notato alcuni ragazzini aggirarsi in modo sospetto in un palazzo, e non hanno esitato a segnalarli alla polizia, che una volta sul posto è riuscita a intercettare e fermare un giovanissimo ladro.

È successo nel tardo pomeriggio di sabato in vico chiuso del Portico, a Dinegro, dove i residenti hanno visto i baby ladri in azione e hanno subito chiamato la polizia. Al loro arrivo, gli agenti delle Volanti hanno notato un ragazzino che corrispondeva alla descrizione fornita fuggire in direzione salita degli Angeli, e lo hanno fermato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse banconote, un orologio d’oro, uno smartphone e un auricolare, oggetti riconosciuti dal legittimo proprietario. Il ragazzino è stato quindi denunciato e affidato a una comunità.