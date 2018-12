Interruzione idrica per lavori in zona Dinegro

Per lavori di riparazione su un tubo in via Bari, Iren Acqua sospenderà l'erogazione idrica lunedì 10 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella zona di Dinegro.

Queste le vie interessate: via Bari, via Brindisi, largo San Francesco da Paola, via Bologna, giardini Primavera, piazzale Isidoro Pestarino, via Carlo Bonanni, via Talamone, via della Giuseppina, salita San Rocco, salita Granarolo, piazza Sobrero e parte alta di via del Lagaccio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno successivo. In fase di riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo.