Spaccio di droga, due arresti fra Dinegro e via di Francia

Ieri in tarda mattinata in piazza Dinegro la pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali ha arrestato un senegalese di 31 anni con pregiudizi di polizia in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato.

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva in cambio di 50 euro un grammo di sostanza stupefacente a un ecuadoriano di 27 anni, che sarà segnalato alla prefettura come assuntore. Perquisito, il 31enne è stato trovato in possesso di 13 dosi di eroina e di 9 dosi di cocaina, nonché della somma di 155 euro, provento dell'illecita attività, sequestrati insieme alle droghe. Questa mattina il processo con rito direttissimo.

Nel pomeriggio, durante un predisposto servizio anti droga i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di San Martino in via di Francia hanno notato un uomo, che si aggirava con fare sospetto. Fermato, identificato in un senegalese di 39 anni, incensurato e senza fissa dimora, irregolare sul territorio, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

A seguito di perquisizione il 39enne è stato trovato in possesso di due grammi circa di crack suddivisi in 5 dosi termosaldate e di 5 grammi circa di eroina e di 50 euro, il tutto sequestrato. Pertanto è stato tratto in arresto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.