Spaccio di eroina fra Dinegro e il centro storico, tre arresti

Ieri mattina in vico Largo nel centro storico, una donna e uno straniero hanno ceduto una dose di eroina a un 56enne tarantino, che, oltre a essere segnalato alla prefettura quale assuntore di droghe, è stato denunciato per favoreggiamento poiché ha fornito ai carabinieri dichiarazioni false.

I due pusher, identificati in L. S. genovese di 33 anni e il complice M. B., marocchino di 37 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, perquisiti, sono stati trovati in possesso di una modica somma di denaro, sequestrata insieme all'eroina.

Poco più tardi in piazza Dinegro, i militari hanno sorpreso un napoletano, P. E., di 45 anni, abitante in questo comune, gravato di pregiudizi di polizia, che in cambio di alcune decine di euro ha ceduto un paio di grammi di eroina a un 50enne genovese, poi segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Lo spacciatore, dopo la perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 320 euro e un bilancino di precisione, sequestrati insieme alla droga. Il 45enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina gli arrestati sono stati processati con rito direttissimo.