Fermato per strada con 18 grammi di cocaina, arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo 2019, il personale della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali, durante un normale servizio per il controllo del territorio, in via Buozzi ha fermato per accertamenti un 57enne del Gambia, con pregiudizi di polizia.

L'uomo, durante l'identificazione, oltre a essere molto nervoso, si è mostrato non collaborativo alle richieste dei carabinieri. Perquisito, è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina per un peso complessivo di 18 grammi e 100 euro circa, nascosti in parte nelle tasche dei pantaloni e in una manica del maglione.

Il 57enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga e denaro sequestrati.