Casalinga sorpresa a spacciare, arrestata

Nel primo pomeriggio di mercoledì 12 giugno 2019 la pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali, mentre stava effettuando una sosta in prossimità di piazza Dinegro, ha notato una donna, attorniata da tre uomini, ai quali poco dopo ha ceduto una confezione. Quest'ultima, poi recuperata, conteneva 20 grammi di hashish suddivisi in due dosi, quindi i quattro sono fermati.

La pusher è stata identificata in una genovese di 46 anni, casalinga con pregiudizi di polizia; gli acquirenti, uno studente genovese di 19 anni e due marittimi di 23 e 26 anni, saranno segnalati alla prefettura quali assuntori di droghe. Poco dopo i militari hanno perquisito l'abitazione della donna sita in zona, dove hanno trovato altri 100 grammi della stessa sostanza, già divisa in dieci dosi e 250 euro, sequestrati insieme alla droga.

La donna è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti; in mattinata è stata processata con rito direttissimo.