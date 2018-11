Custodisce 300 kg di cocaina sulla portacontainer, marittimo condannato a 11 anni

I giudici del tribunale id Genova hanno condannato a 11 anni di carcere il marittimo 40enne originario della Tanzania trovato a bordo di una portacointainer con 300 kg di cocaina.

Il maxi sequestro risale a marzo 2018: la segnalazione sulla possibile presenza a bordo della Dimitris C di un carico di droga era arrivata dal capitano della nave, che era già finita nel mirino delle forze dell’ordine dopo un sequestro avvenuto in un porto del Perù. A trovare la droga, nascosta in un intercapedine, erano stati gli agenti della Squadra Mobile del dirigente Marco Calì, venti sacchi di plastica contenenti cocaina purissima del valore di circa 30 milioni di euro.

Il marittimo, di fatto custode del carico, era stato arrestato in un albergo di Genova: per lui il pm aveva chiesto 16 anni di carcere, che con il rito abbreviato in fase di condanna si sono ridotti a 11.