Morandi, Di Maio attacca Autostrade, ma posta un fake

Dopo il botta e risposta tra Luigi Di Maio e la società Autostrade emerge anche un "fake" nel video postato su Facebook dal vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro. L'immagine forse più sconcertante che si vede nel filmato e che dovrebbe testimoniare l'avanzato stato di degrado dei piloni 9 e 10 di Ponte Morandi è in realtà un'immagine relativa al ponte di Ripafratta, in Toscana, una struttura chiusa da diversi anni nella provincia di Pisa.

Ad accorgersi dell'errore l'ingegnere Braian Ietto dello studio Chetoni-Ietto che attraverso la sua pagina Facebook di settore "Ingegneria e dintorni" ha spiegato: «La pagina di Luigi Di Maio ha pubblicato oggi un video sul ponte Morandi dove una delle foto non è del ponte Morandi ma è una foto del ponte di Ripafratta scattata personalmente da me. Tra tutte è la foto che risulta essere più scioccante in quanto il ponte è estremamente degradato (non a caso è chiuso da anni). Questa foto era stata già usata subito dopo il crollo per creare fake news che hanno girato in lungo e largo sul web. Ora, se seguite Ingegneria e dintorni saprete quanto ritengo importante fare informazione in modo etico e corretto. Controllare le fonti, evitare di far passare informazioni errate è fondamentale, è una responsabilità di chiunque comunichi e sopratutto di chi svolge ruoli importanti.

Pensateci sia quando informate che quando vi informate, non tutto quello che viene detto è vero ed è fondamentale che ognuno di noi maturi un minimo di spirito critico che gli permetta di capire cosa, in questo mare di informazione, sia vero o sbagliato. A volte basta una ricerca un po’ più approfondita su Google».

Il ministro Di Maio aveva utilizzato il video contenente l'immagine incriminata per attaccare Autostrade scrivendo: «Ponte Morandi. Questo video dice tutto. Guardatelo. Non c’è altro da aggiungere. Noi andiamo avanti. I Benetton non ci fanno paura».

La società concessionaria aveva replicato nel merito di ogni affermazione contenuta nel video (della durata di quasi 3 minuti) smontando le accuse del vice presidente del consiglio.