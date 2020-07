L'abbraccio dei tifosi per unire il Morandi sarà la coreografia del Derby

Mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 si giocherà Sampdoria-Genoa, Derby della Lanterna valido per la 35esima giornata di Serie A. Per l'occasione sarà posizionato nel settore Distinti dello stadio Luigi Ferraris un maxi striscione lungo 26 metri e alto 22, per 600 metri quadrati complessivi.

Lo striscione mostrerà una gigantografia della famosa vignetta di Gokcen Eke, un artista turco, che mostrava due tifosi di Genoa e Sampdoria in un simbolico abbraccio per unire i due monconi rimasti del ponte Morandi.

Il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone ha commentato: «L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione United Onlus e fa parte di un pacchetto di eventi collegati alla stracittadina su cui stiamo lavorando insieme ai due club».