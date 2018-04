Derby Sampdoria-Genoa, linee bus speciali e metropolitana fino a mezzanotte

Sampdoria-Genoa. Il derby della Lanterna andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris sabato 7 aprile alle ore 20.45. Amt, con una nota, ha comunicato tutte le modifiche e i trasporti disponibili. Oltre alle linee bus speciali per lo stadio sarà inoltre aperta fino a mezzanotte la metropolitana.

Le linee bus speciali

In occasione del derby sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana-Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento-Stadio) e KM (piazzale Kennedy-Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde-Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Metropolitana fino a mezzanotte

In occasione della stracittadina, per agevolare l’arrivo e il deflusso dei tifosi dallo stadio, la metropolitana sarà aperta e in servizio fino a mezzanotte (l’ultima corsa da Brin è prevista alle ore 23.55 e da Brignole alle ore 00.15). Questa iniziativa segue altre aperture straordinarie della metro genovese programmate per i grandi eventi cittadini. Comune di Genova e azienda stanno inoltre valutando la possibilità di ampliare stabilmente l’orario di apertura della metro, soprattutto nella fascia del mattino, come risposta a diverse richieste arrivate dai lavoratori.

«Questa amministrazione ha già sperimentato con successo l’apertura serale della metropolitana in occasione di grandi eventi - ha dichiarato Stefano Balleari vicesindaco e assessore alla Mobilità - e visto il gradimento della cittadinanza vogliamo replicare l’iniziativa anche per il prossimo derby, così da permettere ai tifosi di raggiungere agevolmente lo stadio per una grande festa dello sport».

«L’obiettivo che questa amministrazione ci ha posto è di far sì che la metropolitana diventi un servizio attrattivo su cui i cittadini possano fare affidamento con continuità - ha sottolineato Marco Beltrami, amministratore unico di AMT - Su questa strada, stiamo esplorando ogni ipotesi sostenibile di miglioramento del servizio».

Gli orari delle linee

BM corse da Molassana: ore 18.50, 19.05, 19.23, 19.40, 19.58, 20.17, 20.25.

CM corse da Caricamento: ore 18.48, 19.00, 19.12,19.24, 19.37, 19.49, 20.00, 20.11, 20.21, 20.30.

KM corse da piazzale Kennedy: ore 18.45, 18.52, 19.00, 19.07, 19.15, 19.22, 19.30, 19.37, 19.45, 19.52, 20.00, 20.07, 20.15, 20.22, 20.30, 20.37.

SM corse da piazza Acquaverde: ore 18.40, 18.50, 19.00, 19.10, 19.20, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 20.20, 20.30.

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato - Caricamento), 14 (Brignole - Prato), 37 (via dei Platani - De Ferrari/via Dante), 47 (via Pinetti - Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana - PS San Martino), 480 (Brignole - Sant’Eusebio), 482 (Brignole - Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi - Brignole), 680 (Sant’Eusebio - Brignole) e 683 (via Robino - Brignole).