Carmagnani e Superba a Pra'? Bucci: «Depositi il più lontano possibile alle case»

Sembra farsi sempre più concreta l'ipotesi dello spostamento dei depositi di Superba e Carmagnani all'interno della diga di Pra'. Nel pomeriggio di venerdì Palazzo San Giorgio ospiterà un vertice finalizzato proprio a discurere della sede futura del porto petroli, attualmente a Multedo.

Sulla questione è intervenuto in mattinarta anche il sindaco Marco Bucci, ospite del seminario italo-russo in corso proprio a Palazzo San Giorgio. Che ha chiarito che «non ci sono trasformazioni chimiche, che ovviamente possono impensierire le persone», aggiungendo che «i depositi chimici devono stare in porto per consentire alle navi di arrivare, ma il più lontano possibile dalle case».

Attualmente le ipotesi al vaglio delle istituzioni sono tre: le aree ex Ilva, quelle dell'ex centrale Enel sotto la Lanterna, e la diga di Pra'. Le istituzioni, compreso il presidente dell'Autorità Portuale, sembrano concordi nel sostenere l'ipotesi Pra', anche se Carmagnani e Superba sarebbero più inclini a optare per l'ex carbonile della centrale Enel. Contro l'ipotesi Pra' - che ci concretizzerebbe, pare, con una piattaforma realizzata appositamente e installata davanti al Vte - si sono schierati sia il Municipio sia i vertici del Terminal Vte e gli autotrasportatori, preoccupati sopratuttto per la sicurezza dei lavoratori.

«Sono depositi costieri, e da qualche parte bisogna metterli - ha detto in mattinata Bucci - Se qualcuno ha delle preoccupazioni, l'amministrazione deve fare in modo che queste vengano risolte. L'intenzione è quella di metterli il più lontano possibile dalle case e dall'abitato. Quindi si prende una mappa del porto e si guarda qual'è il punto più lontano possibile dalle case».