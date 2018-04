Carte di credito e schede Sim utilizzate per truffare: 38enne nei guai

A seguito di perquisizione (personale e domiciliare) è stata trovata in possesso di 0,3 grammi di droga, ma non solo: aveva anche con sé sim-card e documenti inerenti all'attivazione di carte di credito che poi erano state utilizzate per truffare diverse persone residenti nelle province di Milano, Firenze e Napoli.

Così, venerdì 6 aprile, i carabinieri della stazione di Carignano, hanno denunciato a piede libero una 38enne genovese, disoccupata, volto già noto alle forze dell'ordine per altri reati commessi in precedenza.