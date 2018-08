Via Siffredi, al via la demolizione della rampa: chiusa la strada, come cambia il traffico

Si preannuncia una nottata difficile per i residenti del ponente genovese e per chi percorre via Siffredi quotidianamente per andare al lavoro: dalle 20 di giovedì 2 agosto alle 6 di venerdì 3 agosto la strada verrà chiusa per procedere con l’annunciata demolizione della rampa autostradale, operazione inserita nel progetto di collegamento del collegamento diretto del casello autostradale alla Strada a Mare.

Le operazioni di demolizione prevedono una serie di cambi alla viabilità che riguarderanno sia chi da ponente deve dirigersi verso levante, sia coloro che viaggeranno in direzione ponente: chiusa e presidiata una zona che va da piazza Savio sino a via Albareto, la città si troverà di fatto tagliata a metà all’altezza della stazione di Cornigliano, con conseguenze anche sulla viabilità dei mezzi pubblici.

«La chiusura arriva a margine di diversi incontri, riunioni e tavoli tecnici cui hanno partecipato numerosi attori - spiega Massimo Romeo, assessore al Territorio e alle Manutenzioni del Municipio Medio Ponente - Agli incontri erano presenti rappresentanti di assessorato alla Mobilità del Comune, polizia Municipale, polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di finanza, Aeroporto, Enac, Società Autostrade, Amt, 118 e anche Ilva, che si è resa disponibile ad aprire la zona dello stabilimento ai mezzi di soccorso. Si tratta di un’operazione necessaria per realizzare il collegamento tra la Guido Rossa e il casello autostradale, che creerà necessariamente qualche disservizio nella notte, ma abbiamo cercato di curare tutti i dettagli e di creare le condizioni affinché il lavoro sia svolto nel miglior modo possibile, lavorando di concerto con moltissimi soggetti»

Come cambia la viabilità per i mezzi privati

Nella notte tra il 2 e il 3 agosto verranno sistemati due sbarramenti presidiati dalla Municipale, uno all’altezza della rotonda di via Albareto e una all’altezza di piazza Savio, che non permetteranno il passaggio ai veicoli privati.

- Chi proviene da ponente e si dirige verso levante dovrà dunque scegliere se imboccare l’autostrada dalla rampa di via Albareto, oppure alla stessa rampa girare a destra, percorrere la rotatoria in area aeroportuale e confluire nella viabilità che porta alla rampa nord, che viene utilizzata come sbocco per chi proviene da ponente.

- Chi viene da levante e vuole verso ponente dovrà invece arrivare al ponte di Cornigliano, imboccare via Perlasca e procedere sino a Borzoli, da dove potranno poi scendere. Il percorso è aperto a tutti i veicoli, eccezion fatta per i mezzi pesanti, che dovranno obbligatoriamente prendere l’autostrada.

Variazioni dei mezzi pubblici

Amt stima, tra le 20 di giovedì e le 6 di venerdì, un passaggio di circa 30 autobus: i bus diretti a levante seguiranno il percorso della viabilità privata, i mezzi diretti invece a ponente percorreranno via Cornigliano, arriveranno in piazza Savio, ai piedi della rampa attualmente a scendere, dove ci sarà un presidio della Stradale che regolerà il passaggio del bus che li indirizzare verso via Vallebona; da lì imboccheranno la nuova rotonda, dove troveranno un altro presidio della Stradale che gestirà il flusso di traffico in uscita dall’autostrada, così da far percorrere al bus un piccolo tratto in contromano all’altezza del casello autostradale.

I mezzi di soccorso

Per i mezzi di soccorso è prevista una deviazione “semplificata”: Ilva ha acconsentito ad aprire la strada realizzata nel 1983 in occasione della visita di Papa Wojtyla che passa nelle aree interne allo stabilimento. Ambulanze, automediche e altri mezzi di soccorso vi accederanno imboccando un cancello all’altezza della rotatoria in area aeroportuale (altezza ex Sheraton), e usciranno sulla rotatoria di via San Giovanni d’Acri; le ambulanze dirette in via Cornigliano potranno invece seguire il percorso stabilito per i bus.

Le modifiche per i residenti

I residenti di via dell’Acciaio potranno svoltare soltanto in direzione ponente e non levante per la presenza di uno pre-sbarramento, mentre chi abita in via Erzelli non potrà raggiungere l’abitazione con l’auto, ma attraverso accordi con il Municipio potrà parcheggiare sotto la rampa nord e poi, sotto al responsabilità della ditta che opera i lavori, raggiungere a piedi la strada. All’altezza di via Tonale sarà inoltre posizionato un mezzo di soccorso sia per residenti via Erzelli sia per eventuali criticità che potrebbero sopraggiungere in zona.

Quanto durano i lavori

Nella notte tra giovedì e venerdì verranno demolite le due campate della rampa di via Siffedi, quella centrale e quella lato monte. La notte tra sabato 4 e domenica 5 verrà ultimata la demolizione: la strada non verrà chiusa, ma ridotta a una sola corsia per senso di marcia, dalle 22 di sabato alle 8 di domenica. Obiettivo, ricordiamo, è realizzare una nuova rampa multicorsia che colleghi direttamente l’autostrada alla Strada a Mare.