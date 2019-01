Maxi camion per le prove di carico sul Morandi: scatta la chiusura di corso Perrone

Un maxi camion del peso di 40 tonnellate, condotto in remoto, per mettere alla prova quanto resta del troncone Ovest del ponte Morandi: le operazioni condotte dalla ditta Omini (che fa parte della cordata cui sono stati assegnati i lavori di demolizioni) partiranno nel weekend, e per questo motivo a partire dalle 6 di sabato 12 gennaio è stata disposta la chiusura di corso Perrone nel tratto compreso tra il civico 74 rosso e via dei Laminatoi.

Motivi di sicurezza, una precauzione necessaria per eseguire le prove di carico sul viadotto in attesa di iniziare la demolizione vera e propria: se tutto andrà secondo i piani, i primi pezzi del Morandi dovrebbero inziare a cadere tra il 21 e il 24 gennaio, almeno stando alle stime del commissario Marco Bucci.

La demolizione del lato Savona del ponte avverrà tramite la tecnica dello strand jack, e cioè con il taglio in sezioni di calcestruzzo e acciaio che verranno poi calate al suolo attraverso un sistema di piattaforme meccaniche e pulegge. Fondamentale dunque capire quanto peso può reggere la struttura superstite prima di consentire agli operai di salirvi, ed è per questo motivo che il camion sarà guidato in remoto, da terra. Corso Perrone, che proprio sotto il lato ovest del Morandi corre e che da poco era stata riaperta, resterà dunque chiusa sino a che tutti gli accertamenti non saranno conclusi.