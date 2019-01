Demolizione ponte Morandi, le aziende: «Lavoreremo h24 per rispettare i tempi»

Le cinque società dell'Ati che si occupano della demolizione dei monconi di Ponte Morandi hanno garantito il massimo rispetto dei tempi concordati, anche lavorando 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Lo ha ribadito in una nota Omini Spa parlando anche a nome delle altre quattro aziende impegnate nei lavori (Fagioli, Vernazza, Ipe progetti e Ireos).

Le aziende hanno spiegato che «Proseguono le trattive dopo l’ incontro tenutosi presso l’ ufficio del commissario, nel quale i costruttori e i demolitori si sono riservati la possibilità di valutare le forme contrattuali proposte dal Commissario. La compagine dei demolitori ha mostrato la propria massima disponibilità ad incontrare le esigenze del Commissario e dei costruttori, modificando anche alcune metodologie operative e mettendo in campo il numero di risorse adeguato allo scopo con la massima flessibilità di turnazione anche 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, ove applicabile. Per le cinque società dell'Ati il rispetto dei tempi e della sicurezza sono fondamentali e sono sempre state rispettate, soprattutto considerato il loro lungo e onorato percorso lavorativo. Ne danno testimonianza i numerosi riconoscimenti ricevuti dalle committenti in tutte le demolizioni ad alto rischio operativo ed ambientale ed in progetti unici quali il relitto Concordia».