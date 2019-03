Ponte Morandi, Arpal: «Mai esclusa a priori la presenza di amianto»

A margine del consiglio comunale di martedì 12 marzo, al sindaco Marco Bucci è stato chiesto come mai, sino a pochi giorni prima della prevista demolizione della pila 8, non si fosse parlato di presenza amianto. Il commissario per la ricostruzione ha risposto: «Questo dovete chiederlo ad Arpal, che è l’ente competente a dare questi dati».

L’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente (Arpal) non ha tardato a rispondere pubblicando sul proprio sito il resoconto dell'attività svolta per la ricostruzione del viadotto: «A settembre, per conto dei Vigili del Fuoco, insieme ad Asl e Polizia Scientifica, Arpal ha effettuato un sopralluogo, prelevando in via speditiva (perché in zona rossa) alcuni campioni di detriti, che all’analisi al microscopio a scansione elettronica non hanno evidenziato presenza di amianto».

Successivamente, a ottobre, «su incarico della Procura, tecnici Arpal hanno raccolto campioni di detriti stoccati nell’area cosiddetta “penisola” ed effettuato un monitoraggio dell’aria: le quattro relative analisi al microscopio a scansione elettronica non hanno evidenziato la presenza di amianto (qui i referti)».

Infine, la settimana scorsa, sempre su incarico della Procura, «tecnici Arpal hanno prelevato 24 campioni relativi alla pila 8, prelevate a diverse quote, procedendo all’analisi con il microscopio a scansione elettronica: 6 campioni hanno evidenziato la presenza di tracce di amianto, con concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale pari a 120 mg/kg (qui i referti)».

Si ricorda che, in ogni incontro pubblico, Arpal ha sempre parlato di assenza di amianto nelle analisi effettuate, confermando al tempo stesso però come non fosse possibile escluderlo a priori.

L’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente ricorda in conclusione che «la normativa vigente pone a carico dell’esercente del cantiere la caratterizzazione dei materiali, ai fini della valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi all’attività, da cui discende - fra le altre cose - la presentazione di un piano di monitoraggio ambientale».

In questo momento, «Arpal non ha alcuna funzione autorizzativa o gestionale, ma ha il compito di esprimersi, dal punto di vista ambientale, sulla congruità del piano di gestione del rischio ambientale relativo alle modalità di demolizione proposte».