Delfino "intrappolato" in Fascia di rispetto a Pra', arrivano i sommozzatori

Un delfino è stato avvistato nella Fascia di rispetto di Pra' domenica 21 gennaio. L'animale spintosi fino al canale di calma, forse perché alla ricerca di cibo, è rimasto "chiuso" nella lingua d'acqua perdendo l'orientamento. Il mammifero è stato notato da molte persone che, approfittando della bella giornata, hanno letteralmente invaso la Fascia di rispetto per una passeggiata.

Sono stati così dapprima avvisati i pescatori del posto che sono usciti con le loro barche per cercare di far riguadagnare il mare aperto al delfino ma senza successo. Sul posto sono poi arrivati i sommozzatori dei vigili del Fuoco e i veterinari dell'Acquario di Genova che stanno facendo il possibile per liberare il delfino "intrappolato".