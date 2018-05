Tragedia a Deiva, anziani coniugi trovati morti in auto

Tragedia a Deiva Marina dove due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Stando agli elementi raccolti finora si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Nei giorni scorsi i familiari avevano intuito che i due potessero attraversare un periodo complicato e avevano segnalato il fatto ai carabinieri.

I militari hanno così cercato di rintracciare i due, riuscendoci martedì sera a Deiva. I coniugi hanno fatto di tutto per rassicurare i carabinieri sul fatto che la nipote aveva interpretato male e che andava tutto bene. Ma, visto l'evolversi degli avvenimenti, si sarebbe trattato di una lucida messa in scena per attuare il loro piano.

Le due vittime sono state identificate: si tratta di Claudio Pollero, 73 anni, ex skipper originario del savonese e la moglie Elisa Larovere di 80 anni. A notare i corpi all'interno dell'auto, parcheggiata nel centro della cittadina rivierasca, è stato ieri un passante.