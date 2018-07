Degrado dei cimiteri genovesi, Balleari: «Sfalcio d'erba completato entro il 15 luglio»

Erba alta, degrado, sporcizia, e le persone che vogliono fare una visita alle tombe dei propri cari spesso temono di scivolare, graffiarsi a causa degli arbusti o fare incontri "indesiderati" come topo e serpenti: i cimiteri di Genova - secondo i consiglieri comunali Francesco De Benedictis (Noi con l'Italia) e Paolo Putti (Chiamami Genova) - versano da tempo in uno stato di abbandono.

«È una condizione che riguarda tutti i cimiteri genovesi - dice De Benedictis - ma potrei citare, solo per fare gli esempi più calzanti, Sampierdarena e Molassana Alta. Erba alta, forse ci sono anche serpenti, anche i campi dedicati ai bambini sono in pessime condizioni, e stringe il cuore vederli così. Rimproveravamo il degrado dei cimiteri alla giunta precedente, vogliamo cambiare passo?»

«Rivarolo, Bolzaneto, il cimitero della Biacca e altri sono in mano al degrado - fa eco Putti - molte persone che si sono rivolte a noi hanno i loro cari che riposano in questi luoghi, per loro sono pezzi di vita passata e ricordi importanti; capisco che sia impegnativo prendersi cura dei cimiteri, alcuni dei quali presentano anche strutture architettoniche imponenti, ma occorre farlo».

A rispondere, il vicesindaco Stefano Balleari, che si cosparge il capo di cenere: «Devo chiedere scusa per il ritardo con cui ci stiamo occupando della questione, mi rendo conto che tra i banchi dell'opposizione, negli anni passati, ero spesso io il primo a sottolineare queste situazioni di degrado. È vero che lo sfalcio dell'erba è iniziato in ritardo, ma le condizioni climatiche particolari, con i rovesci della scorsa primavera, hanno fatto sì che le erbe infestanti crescessero in maniera più rigogliosa del solito. Ciò non toglie che così non va bene, in ogni caso lo sfalcio dell'erba è iniziato in tutti i cimiteri, e dovrebbe essere completato entro il 15 luglio».