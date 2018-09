Decreto Genova, il testo è al Colle. Gli sfollati: «Ora stop ai ritardi»

Il Decreto Genova è arrivato sulla scrivania del presidente della Repubblica. La firma di Sergio Mattarella autorizzerà la pubblicazione del dispositivo facendolo entrare in vigore. Fonti del Ministero dell'economia confermano: "Il decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l’emergenza di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, è stato `bollinato´ stanotte dalla Ragioneria generale dello Stato".

La reazione degli sfollati

«Bene, ora basta ritardi», con queste parole Ennio Guerci, il portavoce del Comitato sfollati genovesi di via Porro, ha commentato la "bollinatura" del decreto ai microfoni di Radio Babboleo. Soltanto ieri una parte delle persone rimaste senza casa si era dichiarata pronta a protestare sotto casa di Grillo in seguito alla notizia dell'allungamento dei tempi per il dissequestro dei monconi del ponte Morandi. «Dal Governo ci saremmo aspettati maggiore chiarezza e velocità - ha dichiarato, questa mattina in radio, Ennio Guerci - dopo il confronto positivo col ministro Toninelli prima che intervenisse all’apertura del Nautico. Il balletto sul decreto non ci voleva. La nostra attenzione resta alta, veniamo da settimane molto difficili e la pazienza ormai è poca».

Il commento di Toti

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, rimane perplesso: «Il decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente - ha dichiarato alla stampa questa mattina - bisognerà vedere cosa c'è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ministero e l'altro. Mi sembra che il decreto venga fatto per escludere gli enti locali. Mi dà l'impressione che il governo voglia gestire la situazione a Roma e non in Liguria. Ma va bene tutto, siamo laici, basta che si raggiungeranno i risultati».

I documenti di Autostrade a Roma

La Struttura Commissariale per il superamento dell'emergenza ha ricevuto da Autostrade per l’Italia il piano di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, sollecitato al Concessionario con lettera del 20 agosto scorso per la messa in sicurezza dell’area di città interessata dal crollo. I documenti sono stati inoltrato questa mattina, giovedì 27 settembre, al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte al Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, al Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, al Prefetto di Genova Fiamma Spena, al Sindaco di Genova Marco Bucci, al Procuratore Capo Francesco Cozzi e al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Tutta la documentazione, con l’intero progetto, è stata inviata in considerazione del fatto che verrà nominato un nuovo Commissario di Governo per la demolizione e la ricostruzione del ponte.

Ai sensi della normativa vigente spetta alla concessionaria il dovere di garantire la sicurezza e ripristinare l'infrastruttura nel più breve tempo possibile. La Struttura, che aspetta di vedere il Decreto Genova, ancora in via di definizione, resta in attesa di riscontro dalle autorità competenti.