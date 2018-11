Proseguono le riunioni per illustrare il Decreto Genova: lunedì incontro con i cittadini

Continuano in Regione gli incontri dedicati all’approfondimento dell’applicazione del Decreto Genova: oggi, venerdì 23 novembre, il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, insieme al vice ministro Edoardo Rixi e agli assessori competenti, hanno incontrato i vertici e i rappresentanti di Camera di Commercio, delle Associazioni di categoria, degli Ordini professionali e delle Organizzazioni sindacali.

Sul tavolo l’analisi dei provvedimenti e delle relative risorse stanziate, a seguito della recente conversione in legge del Decreto.

Lunedì 26 novembre, invece, alle 18.30 al Teatro Govi di Bolzaneto, le istituzioni incontreranno cittadini e aziende della Valpolcevera per illustrare le misure contenute nel Decreto. All’incontro parteciperanno il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il vice ministro Rixi.