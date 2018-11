Decreto Genova, arriva il sì della Camera

Dopo rinvii e discussioni, in piena notte è arrivato il voto finale alla Camera sul decreto Genova che approda così al Senato.

A cavallo tra mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre, hanno votato a favore tutta la maggioranza dai parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, insieme a Fratelli d’Italia, per un totale di 284 sì. Contrari Pd e Leu, per 67 no e 41 gli astenuti, Forza Italia.

Il testo arriva sul tavolo del presidente della Repubblica dopo le tensioni di ieri tra Movimento 5 Stelle e Pd a causa della decisione dei dem di fare ostruzionismo per le norme relative alla gestione dei fanghi di depurazione inserite all’interno del decreto Genova.