Decreto Genova, arriva il sì del Senato

A tre mesi dalla caduta del ponte Morandi, il Decreto Genova è legge. Il testo è stato approvato al Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il Decreto era passato alla Camera lo scorso 1 novembre, dopo una seduta notturna.

Una seduta "movimentata", quella di giovedì mattina, tanto che la presidente del Senato, Elisabetta Maria Casellati, si è vista costretta a sospendere la seduta dopo il voto: a scatenare il disordine sarebbe stato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ripreso più volte perché sorpreso a usare il telefono e richiamato all'attenzione da Casellati.

Il commissario straordinario e sindaco di Genova Marco Bucci, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di aver pronto il piano di demolizione (che dovrebbe iniziare il 15 dicembre), ha così commentato l'approvazione del decreto: «Con il voto del Senato il decreto Genova è legge. Continueremo a lavorare per la città come stiamo facendo dal 14 agosto: adesso lo faremo con pieni poteri per poter arrivare all’obiettivo di demolire e ricostruire il ponte in tempi certi e rapidi nell’interesse dei genovesi, delle attività produttive della città, dei quartieri in sofferenza, delle famiglie degli sfollati nel rispetto e in memoria delle 43 persone che hanno perso la vita nel crollo di ponte Morandi».

«Come commissario - ha proseguito Bucci, che in mattinata ha incontrato i residenti di Cornigliano durante l'appuntamento "A colazione col sindaco!" - procederò all’assegnazione dei lavori in base all’articolo 32 della direttiva Ue 24 del 2014, ovvero con una negoziazione diretta senza pubblicazione. Verrà fatta una lettera d’invito con una specifica tecnica e alle aziende interessate sarà fatta richiesta di progetto preliminare che dovrà rispondere a caratteristiche principali come la previsione della durata del ponte, costi e tempi di realizzazione. Quindi proseguiremo con l’aggiudicazione, la richiesta di dissequestro del ponte e l’inizio della demolizione. Genova non si è mai fermata da quel giorno, adesso ha gli strumenti per rilanciarsi».