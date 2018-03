Tursi, in servizio 38 nuovi agenti della Municipale

Sono 38 i nuovi agenti della polizia Municipale entrati ufficialmente in servizio mercoledì 14 marzo, dopo la presentazione a Palazzo Tursi e la benedizione del cardinale Angelo Bagnasco.

Si tratta di 25 uomini e 13 donne che hanno svolto il corso per nuovi agenti di polizia Municipale organizzato dal Comune insieme con il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova e Regione Liguria: ognuno di loro nelle prossime settimane inizierà a lavorare per le strade della città.

L’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, che in mattinata ha preso parte al saluto nella cattedrale di San lorenzo insieme con il comandante vicario del corpo della Municipale, Monica Bocchiardo, a Genova Today aveva spiegato che i nuovi agenti verranno impiegati soprattutto per potenziare i controlli nei quartieri, con attenzione particolare al decoro urbano.

E sulla polemica legata al Daspo per chi fruga nei cassonetti, su cui proprio i nuovi agenti potrebbero ritrovarsi a vigilare (e a staccare sanzioni), l’assessore ha chiarito che «nessuno colpirà chi prende cose per fame, ma solo chi getta fuori roba rendendo i punti Amiu non igienici», ricordando poi che «il regolamento comunale, così come indicato dal decreto Minniti, già prevede una multa per chi asporta dai cassonetti la roba il fatto che non sia applicata è un altro paio di maniche. Ma noi abbiamo puntualizzato di non mettere le mani nella spazzatura, cosa che tra le altre cose era appunto già prevista».

