A De Ferrari il Trenitalia Village. E spuntano due treni davanti alla fontana

Nuovo design e nuovi colori: Trenitalia ha scelto piazza De Ferrari per presentare Rock e Pop, i due treni che sono recentemente entrati a far parte della flotta regionale, esponendoli in scala 1:1 nello spazio davanti all’ingresso di Palazzo Ducale e mettendoli a disposizione dei cittadini.

I due convogli sono i pezzi forti del Villaggio Trenitalia, che resterà a De Ferrari da venerdì 12 a lunedì 15 gennaio dalle 10 alle 19.30: i visitatori potranno vedere da vicino i nuovi treni, salire a bordo e osservare la cabina di guida, i nuovi sedili e gli allestimenti interni, oltre che cimentarsi con la costruzione virtuale di un treno su misura grazie al configuratore di bordo.

Il Villaggio, come detto, è ancora in fase di allestimento e inaugurerà ufficialmente venerdì mattina. Vedere due treni davanti alla fontana di De Ferrari, però, ha inevitabilmente portato un po’ di scompiglio, e sono state tante le persone che si sono fermate per scattarsi un selfie e ammirare i due “colossi” da vicino.