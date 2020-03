De Ferrari: al via i lavori di riasfaltatura, poi il ritorno dei posti moto

Sono iniziati in mattinata i lavori di ri-asfaltatura intorno a piazza De Ferrari. Gli uomini di Aster sono partiti dal lato più esterno, quello che affaccia su via Dante, e procederanno nei prossimi giorni lungo tutto il perimetro.

A confermare che si tratta di qualche giorno di lavoro ha pensato anche il sindaco Marco Bucci, che ha spiegato che «da questa mattina gli operai di Aster sono al lavoro per realizzare il nuovo manto stradale intorno alla zona di piazza De Ferrari. Qualche giorno di disagio e il salotto dei genovesi tornerà a splendere più di prima». Insieme con Aster, sul posto è presente anche una pattuglia della Locale per regolare il traffico.

Nei giorni scorsi aveva suscitato preoccupazione l’eliminazione dei posti moto in via Petrarca in favore di righe gialle per i taxi. L’assessore ai Trasporti, Matteo Campora, aveva però rassicurato sul fatto che si trattasse di un provvedimento temporaneo proprio in vista dei lavori di asfaltatura, e che gli stalli per le moto - particolarmente necessari in centro città - verranno poi nuovamente tracciati.