Lavori alla fontana di piazza De Ferrari

Sono fermi da ormai cinque anni i getti d'acqua laterali della fontana di Piazza De Ferrari, ma sono cominciati i lavori per ripristinarli al più presto. Un intervento voluto dal Coumune di Genova che dovrebbe costare circa centomila euro, ma che sembra più complesso del previsto, dato che nel sottosuolo si trovano alcuni magazzini comunali, ma anche la metropolitana.

L'utilizzo dei getti d'acqua, infatti, venne sospeso proprio per le infiltrazioni nei locali tecnici sottostanti alla piazza. Per questo motivo, prima di poterli riaccendere, bisognerà realizzare un lavoro di impermeabilizzazione. Parte della pavimentazione a cubetti è stata infatti rimossa e sarà poi ripristinata in seguito agli interventi.