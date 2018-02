Deruba una ragazza a De Ferrari, fermato a Pegli: a tradirlo la giacca

Ha strappato il telefono dalle mani di una ragazza che stava aspettando il bus alla fermata di piazza De Ferrari, poi è salito su un mezzo che si era appena fermato convinto di far perdere le sue tracce. Non ha fatto però i conti con lo spirito di osservazione della sua vittima e dei poliziotti, che lo hanno riconosciuto a causa della vistosa giacca rossa che indossava.

In manette è finito un giovane di origini algerine, arrestato dopo essere stato trovato anche in possesso di circa 50 grammi di hashish. Stando al racconto della ragazza, intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica era in attesa alla fermata del bus quando è stata avvicinata da un uomo che le ha tolto il telefono di mano ed è salito velocemente su un mezzo della linea 2. La giovane ha contattato immediatamente il 112 raccontando quanto accaduto e fornendo una descrizione dell’uomo, e gli agenti delle Volanti hanno subito ripercorso il tragitto individuando il bus sul lungomare di Pegli.

Già dal finestrino hanno notato a bordo un uomo corrispondente alla descrizione della ragazza che, alla vista della volante, ha gettato per terra qualcosa. I poliziotti hanno quindi segnalato all’autista di fermarsi e sono saliti a bordo trovando l’uomo con la giacca rossa in compagnia di altre due persone. Uno di loro, perquisito, è stato trovato in possesso dello smartphone rubato: per lui è scattata la denuncia, così come per il ladro, che è stato inoltre arrestato per il possesso di droga.