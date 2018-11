De Ferrari, con il nuovo anno riparte il restyling della fontana

Tursi al lavoro per riportare la fontana di piazza De Ferrari al massimo splendore, con tutti i getti esterni in funzione: è la promessa dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, che rispondendo a un’interrogazione in consiglio comunale ha annunciato che i lavori partiranno con il nuovo anno.

«Vogliamo andare avanti con i lavori di riqualificazione del centro cittadino - ha detto Fanghella in risposta a Marta Brusoni, consigliera della Lista Bucci - Dopo il restyling di piazza Piccapietra anche grazie al coinvolgimento di sponsor privati, i lavori in piazza Colombo con il recupero del barchile e il progetto per Galleria Mazzini, proseguiamo anche con piazza De Ferrari: i lavori inizieranno il 14 gennaio».

La data è stata decisa per evitare di trasformare la piazza simbolo della città in un cantiere durante le feste natalizie: «Aster ha già portato a termine la gara, ma l’inizio dei lavori è stato rimandato a causa del meteo - ha spiegato Fanghella - Iniziando ora avremmo rischiato di avere operai e reti proprio durante il periodo natalizio, quindi abbiamo rimandato al 14 gennaio».

Aumentati anche gli investimenti a causa di alcune problematiche riscontrate durante la riattivazione dei getti laterali: «Le previsioni di costo non sono state rispettate - ha confermato l’assessore - alcune criticità emerse durante i lavori ci hanno costretto a raddoppiare i fondi, ma li abbiamo trovati e speriamo di restituire la fontana alla città nel più breve tempo possibile».