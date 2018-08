Controlli a tappeto in metropolitana, identificate 62 persone

Nel corso della mattinata di mercoledì 29 agosto 2018 il commissariato Centro ha coordinato l'attività di controllo presso la stazione metropolitana di piazza De Ferrari, avvalendosi dell'unità cinofila della Guardia di finanza e di personale Amt.

Tra le 62 persone identificate, un cittadino privo di documenti che ha dichiarato di essere un algerino di 19 anni; gli accertamenti condotti hanno evidenziato come il giovane, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, con l'alias di 20enne tunisino, fosse stato rimpatriato nel gennaio dello scorso anno, con divieto di rientrare in Italia fino al 2022. Per tale motivo, avendo violato la normativa sull'immigrazione, è stato tratto in arresto. Fissata per questa mattina la direttissima.

Nel corso del servizio è stata anche denunciata a piede libero una genovese di 42 anni, che, priva del titolo di viaggio, ha dichiarato false generalità, mentre un 22enne italiano, trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, è stato sanzionato.