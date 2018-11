De Ferrari, arriva l'albero di Natale: martedì il "gemello" a Certosa

Anche quest’anno, nell’ultima settimana di novembre Genova entra nello spirito natalizio: lunedì mattina in piazza De Ferrari è arrivato l’albero di Natale, l’abete donato come da tradizione dal Parco dell’aceto che aspetta solo di essere decorato e poi acceso.

L’albero, alto circa 14 metri, è stato posizionato a fianco dell’entrata del Ducale e allestito dagli uomini di Aster con una gru. L’accesione è prevista per venerdì 7 dicembre, giorno in cui si accenderanno anche gli altri 8 alberi sistemati nelle piazze dei diversi quartieri della città, in primis a Certosa, in segno di vicinanza per la popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi: nel quartiere il "gemello" dell'abete di De Ferrari arriverà martedì mattina e verrà posizioanto all’inizio di via Fillak, all'incrocio con via Jori. Gli altri alberi sono stati invece donati dall’Ente Parco Antola e provengono dai terreni di proprietà di Iren S.p.A. presso la diga del Brugneto.

L’abete di De Ferrari, così come gli altri, arrivano dal comprensorio del Parco dell’Aveto, tagliati nell’ambito delle operazioni di miglioramento e bonifica dei boschi dell’area protetta. Una volta finite le feste, verranno trasformati in scippato da utilizzare nelle aiuole e nei giardini genovesi.

Per Genova, il Natale 2018 sarà particolarmente significativo, trattandosi del primo dalla tragerdia del Morandi. Forse anche per questo le autorità hanno deciso di addobbare più del solito la città, prevedendo oltre ad alberi e luminarie anche un lungo tunnel di luci, il più grande d'Europa, che accompagna genovesi e turisi dal Carlo Felice sino alla metropolitana.