Ubriaco, minaccia clienti di un bar con una sedia e prende a pugni un soccorritore

Avrebbe dovuto essere a casa, così come stabilito dal tribunale, invece era in piazza De Ferrari, ubriaco, e si è scagliato contro i clienti di un bar brandendo una sedia e minacciandoli. All’arrivo di un’ambulanza del 118, chiamata dalla questura per tentare di calmarlo, si è agitato ancora di più, sferrando un pugno in faccia a un soccorritore.

È successo la notte del 13 gennaio scorso, protagonista un 45enne di origini tunisine residente a San Fruttuoso su cui pendeva una misura cautelare di obbligo di permanenza in casa dalle 21 alle 7 applicata dopo essere stato arrestato per il reato di lesioni aggravate.

L’uomo, ubriaco, si è subito mostrato molto agitato, e a un certo punto ha afferrato la sedia di un bar e si è scagliato contro alcuni avventori di un bar che dà su De Ferrari, che si sono rifugiati dentro il locale e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, che lo ha portato in questura per accertamenti. Una volta negli uffici, alla luce del suo stato di agitazione e della quantità di alcol ingerita, gli agenti hanno deciso di chiamare un’ambulanza, ma vedendo i soccorritori il 45enne si è agitato ancora di più e ha colpito con un pugno uno dei volontari.

L’uomo, subito arrestato e trasferito in carcere, era stato già sottoposto in passato a diversi controlli da parte del Commissariato Centro per numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico.