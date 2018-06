Schiacciato da un muletto in fabbrica, muore 22enne di Busalla

Non ce l’ha fatta Davide Olivieri, l’operaio 22enne di Busalla che mercoledì è rimasto schiacciato da un muretto nella ditta Sli di Vignole Borbera, nell’alessandrino.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio all’interno dello stabilimento: il mezzo si era rovesciato e Olivieri era rimasto bloccato sotto la sua mole, riportando gravi lesioni al torace e alle gambe.

Il giovane era stato immediatamente soccorso dai colleghi e affidato al personale del 118 per il trasporto in elicottero all’ospedale di Alessandria. Una volta arrivato è stato subito portato in sala operatoria, ma nel corso dell’intervento chirurgico sarebbero subentrate complicanze: a nulla sono valsi gli sforzi dei medici di salvarlo.

Resta da chiarire ora l'esatta dinamica dell'incidente, su cui stanno indagando lo Spresal e i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, Davide stava manovrando il muletto quando ha urtato un muro e il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. La fabbrica oggi è rimasta chiusa per lutto, e l'intera Busalla si è stretta intorno ai familiari del giovane operaio, ennesima vittima di un incidente sul lavoro.