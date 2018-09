Genovese trovato morto alle Canarie

Un genovese di 39 anni è stato trovato morto oggi, lunedì 17 settembre 2018, a Gran Canaria nella zona di Tafira. Davide Fervorini si era trasferito da qualche anno sull'isola per motivi di lavoro. Era scomparso lo scorso 11 settembre.

Sono in corso indagini per chiarire le circostanze della morte. Fervorini, ultras del Genoa, era rimasto coinvolto nella protesta del 2012 in occasione della partita contro il Siena.

Della vicenda si è interessata l'associazione no profit Sos Desaparecidos, che nei giorni scorsi si è adoperata per cercare di ritrovare il 39enne. La salma potrà tornare in Italia solo dopo il via libera delle autorità locali.