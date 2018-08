Sestri Levante in lutto: addio a David Bixio, ideatore del Premio Andersen

Sestri Levante è in lutto per la scomparsa di David Bixio, medico 95enne fondatore del celebre premio Andersen, manifestazione che ha ottenuto nel corso della sua lunga storia riconoscimenti prestigiosi come l'Altro Patrocinio del Presidente della Repubblica e quello del Parlamento Europeo. Il concorso letterario si svolge dal 1967 ed è dedicato alla letteratura per l’infanzia, in particolare alla fiaba inedita. Tra i protagonisti delle edizioni storiche del Premio, spiccano nomi quali quelli di Calvino, Moravia, De Filippo, Zavoli, Castellaneta.

Il ricordo del sindaco di Sestri Levante

Commosso il ricordo del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio che sulla propria pagina Facebook ha scritto: «David Bixio ha rappresentato molto per Sestri Levante, oltre che per la sua professione svolta con dedizione per tanti anni, per la sua idea straordinaria di creare un premio letterario dedicato al favolista danese Andersen, premio che da oltre cinquant'anni tiene.alto il nome della nostra città.

Per me, inesperta neo assessore alla cultura diversi anni fa, è stato un riferimento importante, mi ha insegnato ad amare e tenere sempre alto il nome di Sestri collegato alla prestigiosa manifestazione che ideò».