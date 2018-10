Barche senza immatricolazione ormeggiate in Darsena, rimosse

Questa mattina gli agenti del reparto Giudiziaria della Polizia locale genovese sono intervenuti all'interno della Darsena, dove cinque imbarcazioni erano ormeggiate abusivamente nello specchio acqueo di proprietà del Comune di Genova.

I natanti, tutti sprovvisti di immatricolazione, sono stati sequestrati; l'elenco con la loro descrizione è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Genova e sul sito della Polizia Locale.

L'assessore alla sicurezza Stefano Garassino ha sottolineato che «l'operazione di questa mattina in Darsena evidenzia l'impegno contro il degrado e l'abusivismo in città, verso cui l'attenzione rimane alta anche se l'impegno della Polizia locale è aumentato in modo esponenziale dopo il crollo del ponte Morandi».

Le imbarcazioni sequestrate, al termine dei 30 giorni successivi alla pubblicazione, in assenza di reclamo dei beni verranno confiscate e avviate alla demolizione, come previsto dalla legge.