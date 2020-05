Peschereccio affonda in Darsena, marinaio si salva a nuoto

Un peschereccio è affondato la scorsa notte in Darsena a Genova. A bordo c'era un uomo, che si è messo in salvo tuffandosi in mare e raggiungendo la terra ferma a nuoto. Il marinaio è stato poi portato in ospedale per accertamenti dopo il bagno nell'acqua a temperatura non ancora molto ospitale.

A colare a picco è stata una barca, nota come Maria Rosa. Il natante, piuttosto datato, ha iniziato a imbarcare acqua, forse proprio a causa di una falla nello scafo, venutasi a creare col tempo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e Capitaneria di Porto.