Un ettogrammo di droga negli slip, scoperto all'uscita della metro

Un uomo di 22 anni e origini marocchine è stato arrestato dalla polizia ieri pomeriggio, martedì 19 giugno 2018, all'uscita della stazione della metropolitana Darsena. Aveva nascosto negli slip circa un ettogrammo di droga.

Il giovane è stato individuato dal cane antidroga Nagut in servizio con la sua conduttrice e i poliziotti del Commissariato Prè. Vistosi “puntato” dal poliziotto a quattro zampe, il 22enne non ha potuto fare altro che consegnare il panetto di 104,33 grammi di hashish che teneva nascosto negli slip. Il giovane sarà processato per direttissima mercoledì 20 giugno 2018.