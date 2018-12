Barca rischia di affondare in Darsena, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di mercoledì in Darsena per una barca a vela che stava per affondare.

La barca era ormeggiata nello specchio acqueo davanti al museo del mare Galata: a dare l'allarme, vedendo che imbarcava acqua, sono stati alcuni passanti, che hanno subito contattato il 112.

La chiamata è stata girata ai Vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto i sommozzatori per la messa in sicurezza.