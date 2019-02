Ubriaco e mezzo nudo molesta i clienti del Bingo, arrestato

La polizia ha arrestato, in due distinte operazioni, un 42enne marocchino e un 37enne romeno, che devono espiare una pena detentiva in carcere. La presenza del marocchino è stata segnalata in serata davanti al Bingo di piazza Dante in centro in quanto l'uomo, parzialmente svestito e ubriaco, molestava gli avventori della sala.

Dagli accertamenti effettuati dagli operatori delle volanti è risultato che l'uomo doveva scontare otto mesi e diciotto giorni di reclusione.

Il romeno è stato rintracciato invece in via Sampierdarena dagli operatori della volante del commissariato Cornigliano. Nove mesi e ventinove giorni di reclusione la pena da scontare in carcere. Entrambi sono ora a Marassi.